FBF divulga regulamento e tabela do Baianão Feminino 2024; confira

Bahia é o atual campeão baiano da categoria - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, neste sábado, 13, o regulamento e a tabela básica do Campeonato Baiano Feminino 2024. A competição está marcada para começar no dia 4 de agosto e contará com a participação de dez clubes: Atlético, Jequié, Lusaca, Bahia, Jacuipense, Vitória, FSA, Barcelona, Jacobina e Juazeirense.

Para a primeira fase, os times foram divididos em dois grupos. Cada equipe enfrentará as outras de seu grupo em jogos de ida e volta. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançarão para as semifinais, que seguirão o mesmo formato de ida e volta. A grande final também será disputada em dois jogos.

Grupo 1:

Vitória

Jacobina

Juazeirense

FSA

Lusaca

Grupo 2:

Bahia

Barcelona

Jequié

Atlético

Jacuipense