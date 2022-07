FBF divulga tabela detalhada para semifinal da Série B do Baianão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a tabela detalhada dos confrontos da semifinal da Série B do Campeonato Baiano. Jequié, Itabuna, Jacobinense e Juazeiro seguem na briga para disputar a Série A do estadual em 2023.

A rodada de ida será realizada no próximo final de semana. No sábado (16), às 15h, o Itabuna recebe o Jequié no Estádio Pedro Caetano, em Ipiaú. No domingo (17), será a vez do Juazeiro enfrentar o Jacobinense, também às 15h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Já os jogos de volta acontecerão nos dias 23 e 24 de julho. No sábado (23), o Jacobinense recebe o Juazeiro no Estádio José Rocha, em Jacobina, às 15h. No domingo (24), o Jequié decide contra o Itabuna, às 15h, no Waldomiro Borges, em Jequié.

Jequié e Jacobinense foram o primeiro e segundo colocados, respectivamente, jogam com a vantagem de decidir a classificação para a final do certame em seus domínios.