FBF lança Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal

A Federação Bahiana de Futebol, maior competição de futebol não profissional do país, está oficialmente de volta. No sábado, 16, foi lançado o Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2022.

O lançamento do evento foi realizado no Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos da Polícia Militar da Bahia (BEPE), na Capital. A celebração foi encerrada com o tradicional "baba" e um churrasco de confraternização.

A festa teve a presença do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues. Ele foi homenageado com o nome na competição, após resolução da diretoria da FBF, com aprovação unânime das ligas. No local, Ednaldo recebeu uma placa de homenagem da entidade.



Também marcaram presença, o presidente da FBF, Ricardo Lima, o vice-presidente, Manfredo Lessa, a diretora de competições, Taíse Galvão, o diretor de registros e transferências, Felipe Quadros, o presidente da CEAF-BA, Jailson Freitas, o diretor geral do IRDEB/TVE, Flávio Gonçalves, o comandante do BEPE, tenente-coronel Elbert Vinhático, e o membro do Conselho Fiscal da FBF, Carlos Ventura.

Após a homenagem, Ednaldo Rodrigues agradeceu aos presentes. Ele contou que é a primeira vez que retorna a um evento do futebol baiano desde que assumiu a presidência da CBF.

"Eu tive um convite do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para acompanhá-lo em um evento da Copa América de Futebol Feminino, na Colômbia, mas conversei com eles, pois não poderia deixar de estar aqui. Não é só pela homenagem, mas pela oportunidade de reencontrar todos. Eu valorizo muito minhas origens, cargo nenhum fará com que eu mude. Fui jogador de futebol amador, diretor e presidente da liga de Vitória da Conquista, diretor do Interior e de Futebol da FBF, vice-presidente e depois presidente da FBF", disse.

"Toda minha trajetória foi construída aqui e vivenciando essa competição de tanta importância. O Intermunicipal é grande, é importante e merece tudo isso. É uma competição onde se revelam atletas, árbitros, dirigentes e também profissionais de imprensa. Desejo sucesso a todos e tenho certeza que será mais um belo campeonato", completou.

Ricardo Lima contou que começou na Federação com Ednaldo e cresceu ao lado dele. Ele destacou a importância do presidente e do Intermunicipal.

"Hoje, poder vê-lo no comando do futebol brasileiro, é motivo de orgulho. Poder acompanhá-lo como chefe de delegação, no seu primeiro jogo da Seleção como presidente eleito da CBF, também é motivo de orgulho. Ele merece essa homenagem por tudo que representa para o futebol baiano, por tudo que fez pelo Intermunicipal, essa competição tão importante para o futebol baiano. Tenho certeza de que faremos mais um grande campeonato, todos juntos e unidos, e daremos exemplo", destacou.

Ao final da solenidade, a diretora de competições, Taíse Galvão, divulgou regulamento, grupos e a tabela completa do Intermunicipal. Nesta edição, serão 54 seleções, divididas em 14 grupos regionalizados, sendo 12 grupos de quatro seleções e dois grupos de três seleções.

O jogo de abertura será realizado no dia 31 de julho, em Itamaraju. Atual campeã, a seleção de Itamaraju receberá Eunápolis, às 15h. No mesmo dia, as demais 52 seleções entrarão em campo para a 1ª rodada. A final, quando será conhecida a campeã, foi marcada para o dia 13 de novembro.