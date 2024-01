FBF marca presença em sorteio de grupos da Copa do Nordeste | A TARDE

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste foi realizado na noite desta quinta-feira, 19, em Teresina, no Piauí. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) marcou presença no evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por meio do presidente Ricardo Lima.

O dirigente da FBF esteve ao lado de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e dos representantes dos clubes baianos na competição: Vitor Ferraz, diretor de operações e relações institucionais do Bahia, Roberto Carlos, presidente da Juazeirense, e Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória.

"Parabenizamos a CBF e o presidente Ednaldo Rodrigues pelo evento e pela organização da Copa do Nordeste. Temos certeza que será mais uma grande edição, com jogos disputados e estádios cheios, que já se tornaram marcas registradas da competição. Desejamos sucesso e estaremos ao lado dos nossos filiados, Juazeirense, Bahia e Vitória. Vamos torcer e dar total apoio para que o título fique no futebol baiano", comentou o presidente Ricardo Lima.

A fórmula de disputa segue a mesma dos últimos anos, com os quatro melhores de cada grupo se classificando para as quartas de final, que serão disputadas em 10 de abril. As semifinais serão disputadas no dia 24 de abril.

Diferente das fases anteriores, a grande final terá jogos de ida e volta, que devem ocorrer nos dias 5 e 9 de junho

Confira os grupos da 12ª edição da Copa do Nordeste:

Grupo A: Ceará, Sport, CRB, Vitória, Botafogo-PB, América-RN, Maranhão e River-PI;

Grupo B: Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Treze-PB, Altos-PI, Juazeirense-BA e Itabaiana-SE;