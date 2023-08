FBG destaca a importância de trazer grandes ginastas para a Bahia

Na noite da última quinta-feira, 17, foi realizada a abertura oficial do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que acontece na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. Evelin Lobo, presidente da Federação Bahiana de Ginástica (FBG), explicou a importância de trazer um evento desse porte para a Bahia, com entrada gratuita para o público, pelo segundo ano consecutivo.

“Pela segunda vez trouxemos [grandes nomes] justamente para que possamos fomentar essa modalidade no nosso estado. Essa competição normalmente ficava somente no trecho sul-sudeste, então os atletas nunca tiveram a oportunidade de conhecer o Nordeste, a Bahia. A intenção também é aproximar o público das grandes estrelas, que eles possam visualizar, ver de perto, sentir esse calor”, explicou Evelin.

A presidente da FBG também falou sobre a importância dessa competição para os atletas, já que serve como preparação para as Olimpíadas de Paris, no ano que vem. Nomes como Rebeca Andrade, Arthur Zanetti, Flávia Saraiva, Arthur Nory, Francisco Barreto, Caio Souza, Lorrane Oliveira, entre outros, se apresentam no campeonato.

“Esse campeonato é feito antes do pré olímpico, então é o campeonato mais importante do calendário nacional. Rebeca, por exemplo, não competiu nos campeonatos anteriores porque ela se preparou para competir nesse, já que esse é o que vai balizar a pontuação que ela vai ter no pré olímpico, e claro, na expectativa de Paris”, completou.

Confira a programação deste fim de semana:

Dia 19/08/2023 – Sábado

8h30 às 10h20 – Treinamento Subdivisão 1 GAF

8h30 às 11h – Treinamento Subdivisão 1 GAM

11h às 12h50 – Treinamento Subdivisão 2 GAF

15h às 16h50 – Treinamento Subdivisão 1 GAF

15h às 17h30 – Treinamento Subdivisão 1 GAM

17h30 às 19h20 – Treinamento Subdivisão 2 GAF

Dia 20/08/2023 – Domingo

8h55 às 13h – Competição Subdivisão 1 GAM

9h15 às 12h10 – Competição Subdivisão 1 GAF

13h15 – Premiação Ginástica Artística Masculina

14h às 16h55 – Competição Subdivisão 2 GAF

17h10 – Premiação Ginástica Artística Feminina