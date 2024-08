Fechado! Zagueiro ex-Bahia é contratado pelo Fluminense

O zagueiro Ignácio é o mais novo reforço do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/FFC

O zagueiro Ignácio, que teve passagem pelo Bahia, vai defender as cores do Fluminense. As partes chegaram a um acordo nesta sexta-feira, 19, quando o jogador desembarcou no Rio de Janeiro. O vínculo com o Tricolor das Laranjeiras será válido por quatro temporadas.

Nas primeiras palavras como novo jogador do Fluminense, Ignácio demonstrou estar motivado com o desafio de retornar ao país e defender um dos clubes mais tradicionais do nosso futebol.

"Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Estou muito motivado e espero retribuir da melhor forma possível. Foi tudo muito rápido, em quatro ou cinco dias já estava tudo resolvido. É muito fácil quando recebemos uma proposta de um grande clube como é o Fluminense, não tem como dizer não. É uma grande oportunidade para minha carreira e, pessoalmente, estou muito feliz", declarou o defensor.

Ignácio defendeu nas duas últimas temporadas o Sporting Cristal, do Peru. Nas tratativas, a equipe peruana rejeitou a primeira proposta ofertada pelo Fluminense, pelo empréstimo do jogador. O acordo para a transferência em definitivo foi alinhado no valor de 2,2 milhões de dólares, o equivalente a R$ 11,9 milhões convertidos na nossa moeda.

Natural de Currais Novos-RN, Ignácio da Silva Oliveira tem 27 anos e começou a carreira no Força e Luz-RN. Além do Esquadrão de Aço, onde ele conquistou dois Campeonatos Baianos e uma Copa do Nordeste, ele acumula passagens por ASSU-RN e CSA, antes de defender o Sporting Cristal.