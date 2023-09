Federação Bahiana de Futebol completa 110 anos e CBF presta homenagem

A Federação Bahiana de Futebol completou 110 anos de existência nesta quinta-feira, 14. Com uma história repleta de desafios e vitórias, a entidade se tornou uma das mais tradicionais do país. A FBF foi fundada em 14 de setembro de 1913, mas antes disso, ainda em 1901, após chegada do futebol na Bahia, o esporte começou a ser pavimentado abrindo o caminho para a criação da entidade.

Foi no antigo Campo da Pólvora, em Salvador, que os primeiros sinais do esporte na Bahia começaram a despertar, ainda com regras trazidas da Europa. O primeiro clube criado para o esporte foi o Club Internacional de Cricket, em 1903, não demorou para vir outros interessados na modalidade, como o Club de Cricket Victória, atual Esporte Clube Vitória, que foi fundado antes, em 1899, mas passou a praticar o futebol também em 1903.

Com o futebol caindo nas graças do povo, foi necessária a criação de uma entidade voltada para coordenar o esporte no estado, foi então que em em 1904, foi criada a Liga Baiana de Sports Terrestres (LBST).

Apesar do interesse da população no futebol, a entidade não resistiu a uma série de dificuldades nos oito anos em que ficou ativa e precisou ser frechada em 1913. No ano seguinte, a Federação Baiana de Futebol foi fundada.

Em 110 anos de história, a entidade realizou diversos campeonatos e projetos voltados para o desenvolvimento do esporte mais popular do estado. O Campeonato Baiano Série A, Campeonato Baiano Série B, Campeonato Baiano Sub-20, Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, Campeonato Baiano Feminino, Copa Governador do Estado, Torneio Seletivo e Campeonato Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes são alguns dos campeonatos criados a partir da FBF.

“A Federação Baiana de Futebol é motivo de orgulho para todo desportista do Estado da Bahia. Construiu em 110 anos uma história sólida, de muitas conquistas e reconhecimento, representada por clubes que figuram há muitos anos entre os maiores do Brasil. Foi uma honra tê-la presidido. Acredito que cumpri minha missão na entidade com muito mais acertos que erros. Foram muitas as conquistas. Aprimoramos a arbitragem, promovemos qualificação e inclusão de ex-atletas. Fizemos importantes parcerias com emissoras de TV. Implantamos a TV FBF, uma ferramenta de sucesso. Parabéns à FBF, ao presidente Ricardo, que tão bem conduz a federação, com dedicação e competência, e a toda sua diretoria e colaboradores”, disse Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF e ex-presidente da FBF.

Atualmente gerida por Ricardo Lima, a FBF se mantém em lugar de destaque no cenário nacional, além do trabalho em modernizar os setores esportivos dentro da entidade, o Campeonato Baiano de 2023 também atingiu grande marco, liderou o ranking nacional de ocupação de estádios entre todas as competições do país.

"Nesta data, não posso deixar de agradecer a todos os nossos filiados, colaboradores, árbitros, membros do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, profissionais de imprensa, torcedores e ex-presidentes que por aqui passaram e deram suas contribuições”, declarou Ricardo.