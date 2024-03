Federação Bahiana de Futebol divulga tabela detalhada das semifinais | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, na manhã desta segunda-feira, 4, a tabela detalhada dos jogos de ida da semifinal do Campeonato Baiano.

No sábado, 9, às 16h, o Jequié recebe o Bahia no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. No dia seguinte, no mesmo horário, Barcelona e Vitória se enfrentam no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Os jogos de volta estão previstos para o fim de semana seguinte. No sábado, 16, Bahia e Jequié definem uma das vagas na final, na Arena Fonte Nova. Já no domingo, 17, Vitória e Barcelona duelam pela segunda vaga, também às 16h.

O Portal A TARDE apurou que o mando de campo do Vitória ainda não está confirmado por conta do vencimento de laudos antes da data do jogo de volta. Mas a situação deve ser resolvida e o Rubro-Negro jogará em seu estádio.

A dupla Ba-Vi jogam a segunda partida como mandante por conta das melhores campanhas na primeira fase. Em caso de empate na pontuação e no saldo de gols, a vaga na final será decidida por meio de cobrança de pênaltis.

As quatro equipes conquistaram a classificação no último domingo, 3. Bahia e Vitória venceram Jacuipense e Itabuna, respectivamente, por 2 a 0. O Jequié empatou sem gols com o Jacobina e ultrapassou a Juazeirense no saldo de gols. Por fim, o Barcelona perdeu para o Atlético, mas garantiu a vaga na final.