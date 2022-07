Federação Bahiana repudia briga em jogo da Série B do Baianão

O caso de violência que tomou conta da partida entre Jacobinense e Juazeiro, pela Série B do Campeonato Baiano, no sábado, 23, foi repudiado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) em nota oficial nesta segunda-feira, 25. No comunicado, a entidade diz tomar medidas para "esclarecer atitudes visando a instauração de processos disciplinares pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado da Bahia".

Confira a nota na íntegra:

"A Federação Bahiana de Futebol, na qualidade de responsável pela administração do futebol baiano, vem tornar público o seu repúdio às atitudes vivenciadas nas partidas válidas pelo Campeonato Baiano da Série B de 2022, por ocasião dos jogos de volta da Fase 2 - Semifinal, consistentes em agressões mútuas envolvendo dirigentes, atletas, torcedores, invasão de campo etc., efetivamente com o registro de fatos lamentáveis, reprováveis e, sobretudo, não condizentes com os esforços realizados pela FBF e pelos próprios clubes para que a apontada competição voltasse a ter a força e a pujança das quais é merecedora. As cenas, de igual forma, foram realmente tristes e, sem entrar no mérito de quem foi ou não culpado, são desprezíveis.

A FBF esclarece ao público desportivo em geral, em especial aos torcedores, que já está tomando todas as atitudes visando a instauração de processos disciplinares pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado da Bahia, para que sejam aplicadas as sanções cabíveis aos agressores/partícipes, inclusive de natureza preventiva, remetendo a documentação das partidas em que as agressões foram registradas ainda hoje à Secretaria do TJDFBA, colocando-se à disposição do Tribunal para colaborar no que se fizer necessário, a fim de que tais atos sejam punidos com o devido rigor."

O tumulto durante o intervalo da partida válida pelo duelo de volta da semifinal da 2ª divisão do Baiano, envolveu os presidentes Marcos Manassés, do Jacobinense, e Ney Alves, do Juazeiro, que é irmão do jogador Daniel Alves. A confusão também se estendeu a torcedores e atletas. As informações iniciais dão conta de uma discussão iniciada por conta do sistema de irrigação no campo de jogo.

Bola rolando

Apesar da confusão, a bola rolou durante os 90 minutos. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, fora de casa, o Jacobinense fez um placar magro de 1 a 0 no sábado, 23, levou a partida para os pênaltis e se classificou à grande final da competição, onde enfrente o Itabuna. O primeiro jogo da decisão acontece no domingo, 31, no estádio Municipal Pedro Caetano.