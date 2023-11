Federação de Baleado da Bahia realiza o 4º Circuito Baiano na AABB | A TARDE

A 4ª edição do Circuito Baiano de Baleado, acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, domingo, no ginásio poliesportivo da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), em Salvador. Realizado no modelo de PARTICIPAÇÃO, pela Federação de Baleado da Bahia, o evento reunirá grupos de todo o Estado e do Distrito Federal que participarão desse projeto, onde todos serão premiados numa grande celebração do esporte no estado.

Em 2023, são esperados 26 grupos da capital, interior da Bahia e de Brasília. O baleado, antiga brincadeira da infância, vem registrando aumento de praticantes, que encontraram nessa modalidade, uma forma de aliar exercício físico à terapia. De acordo com os organizadores do Circuito, atualmente, mais de 150 equipes praticam baleado em todo estado regularmente.

“Muitos começam a praticar para fugir do sedentarismo e acabam encontrando algo muito maior: amigos e convívio social, que promovem uma verdadeira mudança na qualidade de vida das pessoas”, destaca Flavia Paraense uma das coordenadoras do evento e entusiasta do esporte. As edições anteriores foram consideradas um sucesso pelo nível de organização oferecido.

“Será uma experiência inesquecível, somos pioneiros com a iniciativa e temos a satisfação de arrecadar + de 5 toneladas de alimentos em todas as edições, que foram doados a instituições de caridade da cidade”, completa.

Para 2023, após 3 anos de ausência, está prevista uma estrutura ainda maior e melhor com o oferecimento de serviços diversos como estúdio de beleza, massagem relaxante, tatuagem e atividades de lazer para as crianças e ao público em geral, além de sorteio de brindes e kits.