Federação espanhola confirma detalhes do amistoso contra o Brasil | A TARDE

A Federação Espanhola de Futebol confirmou a data e o horário do amistoso contra a Seleção Brasileira na manhã desta segunda-feira, 15, através das redes sociais. A partida será em um lugar bastante conhecido pelos atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, no dia 26 de março, às 17h (horário de Brasília).

O amistoso, que foi confirmado em julho de 2023, tem como intuito discutir o racismo dentro do futebol. A iniciativa veio após os diversos casos de descriminação destinados ao brasileiro Vini Jr no campeonato espanhol. Um dos casos mais famosos ocorreu antes do confronto contra o Atlético de Madrid, quando um boneco foi pendurado em um viaduto pelo pescoço com a camisa do atacante, que na época vestia o número 20.

Este será o segundo compromisso da Seleção Brasileira ao comando de Dorival Júnior, que chegou para substituir Fernando Diniz. O primeiro amistoso acontecerá no dia 23 de março, três dias antes da Espanha, contra a Inglaterra no estádio de Wembley, até então, sem horário definido.

As partidas contra as duas seleções europeias servirão como testes para a Copa América, que estreia no dia 20 de junho e terá a final em 14 de julho. A caminhada do Brasil em busca do título iniciará no dia 24, contra a seleção que virá dos Playoffs, podendo ser Costa Rica ou Honduras. Além disso, pelo grupo D, a amarelinha ainda enfrenta Colômbia e Paraguai.