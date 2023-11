Federação paulista anuncia primeira edição da Copinha feminina | A TARDE

A primeira edição da Copa Feminina São Paulo de Futebol Júnior foi anunciada nesta quarta-feira, 8, através da Federação Paulista. A competição contará com 16 clubes de todo o país, com formato de quatro grupos, semifinais e finais, e acontecerá entre os dias 4 e 17 de dezembro.

Em um ano marcado pela maior Copa do Mundo feminina de todos os tempos, a Federação abriu espaço para o futebol feminino evoluir, principalmente aquele de base.

A competição contará com somente três equipes do Nordeste, entre elas, uma só da Bahia, o Vitória. Fortaleza e Botafogo-PB compõem a "cota" de times nordestinos. Os jogos ocorrerão em quatro estádios da capital paulista: Nicolau Alayon, o Canindé, a Arena Ibrachina e a Rua Javari.

O formato:

A primeira edição do torneio contará com quatro grupos na fase inicial, cada um com quatro equipes, que se enfrentarão entre si. Somente a melhor campanha da fase inicial passará para as semifinais, que será decidida em jogo único, assim como a final.

Apenas atletas nascidas entre os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 poderão disputar os jogos, além da cota de até cinco jogadoras nascidas em 2007 e 2008, inscritas por clube.

Conheça os grupos:

Grupo A - Jogará no Estádio Canindé

Santos

Flamengo

Grêmio

Botafogo-PB

Grupo B - Jogará no Estádio Nicolau Alayon

Ferroviária

Internacional

Vitória

Minas Brasília-DF

Grupo C - Jogará no Estádio Rua Javari

São Paulo

Fluminense

América-MG

Real Brasília-DF

Grupo D - Jogará no Estádio Arena Ibrachina

Corinthians

Botafogo

Atlético-MG

Fortaleza