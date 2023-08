Felipe Massa envia notificação à FIA e reivindica título da F1 de 2008

Felipe Massa deu início ao processo contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM), referente ao título da temporada 2008 de Fórmula 1.

De acordo com a defesa do piloto, uma notificação foi encaminhada às entidades referidas com a base do processo, alegando uma "conspiração" que lhe atrapalhou na conquista daquele campeonato.

Novas informações dão conta que o ex-presidente da FIA, Max Mosley, e o ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, tinham conhecimento do "Crashgate", ocorrido no GP de Singapura de 2008, antes mesmo do fim daquele campeonato.

Anteriormente, o ex-piloto da Ferrari já havia declarado o interesse já havia de judicializar a temporada. Na ocasião, o brasileiro terminou o ano atrás do britânico Lewis Hamilton por apenas um ponto.

Cerca de um não depois, foi descoberto que o ex-chefe da Renault, Flávio Briatore, solicitou que o piloto brasileiro Nelsinho Piquet colidisse em uma curva do GP de Singapura, com o intuito de favorecer o espanhol Fernando Alonso, que, na época, ainda brigava por título.

Alonso venceu a corrida, após largar em 15º e antecipar uma parada no pit stop, enquanto Massa, que estava na liderança, teve problema na saída dos boxes.

A defesa do piloto brasileiro alega que ele teria sido vítima de uma conspiração, por parte da FIA e da FOM, uma vez que as entidades não tomaram nenhuma providência mesmo após terem conhecimento do caso.

"Para simplificar, o Sr. Massa é o campeão por direito de 2008, e a F1 e a FIA deliberadamente ignoraram a má conduta que o tirou daquele título", diz a carta. "O Sr. Massa não é capaz de quantificar totalmente suas perdas, mas estima que elas provavelmente ultrapassariam as dezenas de milhões de euros. Este valor não cobre as graves perdas morais e de reputação sofridas por ele", diz trecho do documento obtido pelo Motorsports.

Caso não possua uma resposta satisfatória às suas reinvindicações, Massa tem como objetivo "entrar com uma ação judicial a fim de buscar uma reparação pelos danos sofridos, bem como o reconhecimento de que, se não fosse por esses atos ilegais, ele teria sido o campeão de 2008".