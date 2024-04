Felipe Melo não poupa Robinho e Daniel Alves: "Têm que pagar | A TARDE

O polêmico zagueiro e capitão do Fluminense, Felipe Melo, não pegou leve com seus ex-companheiros Robinho e Daniel Alves, acusados e sentenciados por abuso sexual. Em entrevista ao "Abre Aspas" do ge.com, o atleta não condenou quem não se sente à vontade ao falar sobre o tema, mas expressou seu ponto de vista sobre os casos.

"Olha, primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema. 'Ah, mas por que fulano não fala?' Não fala porque não é obrigado, mas eu não vejo problema nenhum. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Se tivesse feito com a minha filha, acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês. Acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado", iniciou Felipe.

O zagueiro, que atuou boa parte da carreira como volante, participou por muitos anos de jogos pela Seleção com o ex-lateral Daniel Alves. Inclusive, estiveram juntos com Robinho na Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. Mesmo assim, o jogador não passou a mão na cabeça.

"A notícia vem como uma bomba, mas tem que pagar pelo que fez. Se for condenado, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição para os outros não fazerem. Isso é muito sério, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, sem passar. Tem que pagar, e depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado".

Daniel Alves foi solto nesta segunda-feira (24) após 14 meses preso, para aguardar recursos da sentença em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Já Robinho foi condenado a 9 anos de prisão e está cumprindo sentença na penitenciária de Tremembé, após todo o imbróglio se seria extraditado para a Itália ou cumpriria pena no Brasil.

Para Felipe Melo, o futebol já não é mais uma opção para os dois e inclusive criticou o tempo de pena dos dois.

"Futebol não será mais uma opção para eles jogarem, mas que seja... Não podem fechar as portas para eles também, porque pagaram. Pela lei dos homens, foi pago. Tem que pagar. Acho, inclusive, pouco (tempo de pena). Daniel Alves já saiu da cadeia. Acho pouco para quem fez isso com uma mulher. Imagina o sentimento da menina, que é filha, dos pais. A partir do momento em que o cara é condenado, acabou. Não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos, sim, o dever de educar os nossos filhos, e isso também é muita questão de educação. Educar os nossos filhos, nossas filhas para que isso não aconteça", concluiu o atual campeão da Libertadores.