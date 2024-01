Felipe Melo vira piada por postagem de jogador do Manchester City | A TARDE

Segundo maior campeão da Libertadores como jogador, com títulos em 2020, 2021 e 2023, o volante Felipe Melo virou piada após postagem do jogador do Manchester City, Kyle Walker.



Alguns usuários brasileiros disseram que Melo deixou de virar piada no Brasil para se tornar piada internacional, enquanto os jogadores Riyad Mahrez e Jordan Henderson usaram emojis de riso nos comentários.

As duas imagens da publicação mostram Walker e Melo em briga durante a partida na Arábia Saudita entre Manchester City e Fluminense, na última sexta-feira, 22, válida pelo mundial de clubes.



Na ocasião, Melo se irritou com o companheiro de Walker no City, Jack Grealish, que teria gritado “olé” enquanto a equipe inglesa ganhava. O final do jogo foi 4 a 0.

Melo partiu para cima de Grealish, que foi defendido por Walker. “Ninguém mexe com meu Jack”, postou Walker.