Felipe Neto crítica CBF após derrota de clube do coração: 'corrupta' | A TARDE

A derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4 a 3, na última quarta-feira, 1, rendeu críticas do youtuber Felipe Neto à Confederação Brasileir de Futebol.

"O que o Brasil está presenciando vai ficar nos livros de história. Não é a toa que a CBF está fadada ao seu fim. Uma entidade corrupta. Árbitros sadados e mal intencionados. Todo mundo viu hoje. Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara", postou no X.

Felipe Neto ficou contrariado com a expulsão do jogador Adryelson. No momento da expulsão, o Botafogo vencia por 3 a 0.



Não é a primeira vez que Neto fica contrariado com decisões de arbitragem. Na partida contra o Cuiabá, no domingo, 29, o empresário também falou que a CBF era uma entidade corrupta.