Fernando Diniz é demitido da Seleção Brasileira | A TARDE

O turbulento período de Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira chega a um fim abrupto após sua demissão nesta sexta-feira, 5. A decisão foi tomada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em um desfecho surpreendente, um dia após sua recondução ao cargo por uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ednaldo Rodrigues comunicou a decisão pela manhã ao presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, clube que também tem Diniz como treinador. A demissão foi então informada diretamente ao profissional pelo dirigente da CBF durante a tarde, encerrando uma passagem que contou com seis jogos, todos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Entre altos e baixos, o saldo foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Contratado em julho de 2023 para um mandato de um ano, a ideia original de Ednaldo era que Diniz permanecesse até a chegada de Carlo Ancelotti, programada para junho de 2024. Contudo, com a renovação de Ancelotti com o Real Madrid, os planos mudaram, culminando na saída antecipada do treinador.

A partir dessa reviravolta na presidência da CBF e a decisão repentina de encerrar a passagem de Diniz, os olhares se voltam para o futuro técnico. O favorito de Ednaldo para substituir Diniz é Dorival Júnior, atual técnico do São Paulo, enquanto o ex-lateral Filipe Luís também é considerado para o cargo de coordenador da Seleção. As próximas partidas, marcadas para março contra Inglaterra e Espanha, serão o palco da estreia do novo comandante, dando início a um novo capítulo na trajetória da seleção brasileira.