Fernando Diniz revela papo com Guardiola após o mundial | A TARDE

Após a perda do título do Mundial de Clubes ao ser goleado por 4 a 0 para o Manchester City, a delegação do Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 23, no Aeroporto do Galeão. O técnico Fernando Diniz conversou com a imprensa e falou do bate papo com Pep Guardiola, treinador do time inglês, considerado um dos maiores treinadores de todos os tempos. Ele revelou que o espanhol gostou dos jovens talentos do Tricolor das Laranjeiras.

"Guardiola gostou dos mais jovens. Outros já conhecia, como Marcelo e Felipe Melo. Mas ele gostou dos nossos jovens jogadores", comentou Diniz.

Fernando Diniz trouxe detalhes da conversa pós-jogo com Guardiola. Na conversa amistosa flagrada pelas câmeras de TV, o espanhou admitiu um certo domínio do Flu por alguns minutos após sofrer o primeiro gol.

"Conversa foi sobre amenidades, foi sobre a Seleção, jogadores do Fluminense que ele gostou, jeito de jogar. O mais agradável foi na própria entrevista coletiva dele, onde ele reconheceu que houve um domínio por alguns minutos sobre o Manchester City. Para todo mundo, quem trabalha no clube e para o torcedor, o sonho era a Libertadores", disse.

"Depois, tivemos muitos poucos dias para o Mundial. Gastamos nosso tempo para estudar para o Al Ahly, depois o Manchester City. Mas a nossa equipe está de parabéns pelo ano", completou.

Campeão Sul-Americano, o Fluminense iniciou o Mundial na semifinal, após derrotar o Boca Juniors na final da Taça Libertadores, em novembro. Antes da final, a equipe venceu o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0, gols marcados por John de Arias e John Kennedy. O Tricolor faturou o equivalente a R$ 20 milhões de premiação pela participação na competição.