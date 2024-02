Ferrari anuncia renovação de contrato com piloto Charles Leclerc | A TARDE

A Ferrari anunciou a renovação com o piloto Charles Leclerc, para as próximas temporadas de Fórmula 1. Tanto a equipe, quanto o piloto não divulgaram o tempo do novo acordo. Ambas partes só informaram que o novo contrato seria 'multianual'.

Anteriormente, o vínculo do monegasco de 26 anos com a Scuderia se encerrava ao fim da atual temporada. O piloto estrou na F1 em 2018 na Sauber. Em 2019 foi promovido para a Ferrari e correu ao lado do alemão Vettel.

No mesmo ano, Leclerc conquistou as duas primeiras vitórias da carreira, logo depois vieram outros grandes trunfos. Leclerc também foi vice-campeão mundial com a equipe em 2022, tanto de pilotos quanto de construtores.