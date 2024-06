Ferrari de R$3 mi e mansão: a vida do investigado Lucas Paquetá | A TARDE

Seleção brasileira, destaque do West Ham e cobiçado pelos maiores clubes do mundo, como o Manchester City. Lucas Paquetá vivia grande sucesso na carreira quando passou a ser investigado por suposto envolvimento em um esquema de apostas.

O auge no campo refletia uma vida de luxo fora dele. Casado com a influencer Duda Fournier, o brasileiro reside com a esposa e dois filhos em uma mansão no bairro de East End, região nobre de Londres.

Os vencimentos do atleta, segundo o site "Spotrac", superam 160 mil libras por semana, equivalente a R$ 1 milhão. Por mês, a quantia é R$ 4 milhões.

Com o dinheiro, ele financia uma vida de luxo, com direito a uma Ferrari avaliada em R$ 3,4 milhões na garagem. O veículo foi adquirido em 2023, quando ele já ostentava uma Mercedes-Benz G63 de quase R$ 1 milhão.

Nos períodos de descanso, o atleta revelado na base do Flamengo costuma viajar em família de jatinho para desinos luxuosos como Paris, Dubai e Ilhas Maldivas.

Risco de banimento do futebol

O jornal inglês 'SunSport' afirmou que Lucas Paquetá pode receber um banimento vitalício do futebol, conforme recomendação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) nesta terça-feira, 4.

Paquetá está sendo investigado pelos cartões amarelos recebidos em quatro jogos da liga nacional: contra o Leicester em 12 de novembro de 2022; contra o Aston Villa em 12 de março de 2023; contra o Leeds em 21 de maio de 2023; e, por último, contra o Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

No mês passado, o ex-jogador do Flamengo se viu no centro de uma polêmica ao enfrentar acusações que podem ter implicações significativas não apenas para sua carreira, mas também para o futebol em geral. Apesar de alegar inocência, a entidade afirma que o atleta violou quatro normas das regras de apostas do Campeonato Inglês.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas das investigações e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", afirmou Lucas Paquetá, em postagem nas redes sociais.

Paquetá se apresentou à Seleção Brasileira na última quinta (30), e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu manter a convocação do meia para os amistosos da Data Fifa de junho e para a Copa América.

