Ferrari surpreende e revela uniforme azul para GP de Fórmula 1 | A TARDE

A Ferrari divulgou os uniformes especiais que serão utilizados no Grande Prêmio de Miami na Fórmula 1. Assim como os carros, os macacões serão azuis em homenagem aos 70 anos de atuação da empresa nos Estados Unidos.

Apesar da estranheza, as cores azuis já fizeram parte da história da escuderia. Em 1970, por exemplo, o lendário Nikki Lauda utilizava a tonalidade Azurro de La Plata em seu primeiro ano na Ferrari, e também fez parte dos trajes da montadora italiana em 1960. Alberto Mascari, primeiro campeão da Fórmula 1 pela equipe, também considerava o azul uma espécie de amuleto da sorte.

A Ferrari vai revelar o carro azul durante o GP de Miami. A etapa irá se iniciar no dia 3 de maio com o treino livre e a classificação sprint, e termina no dia 5, às 17h, com a grande corrida.



O piloto principal da Ferrari, Charles Leclerc, ocupa a terceira posição com 76 pontos, seguido logo atrás pelo seu companheiro de equipe, Carlos Sainz. Verstappen é quem lidera com 110 pontos, e em segundo lugar, também da Red Bull, o mexicano Sérgio Perez.