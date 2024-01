Ferretti destaca importância do Baianão e revela projetos para o Bahia | A TARDE

Presente no evento de anúncio oficial da transmissão do Campeonato Baiano pela TVE, o presidente da associação do Bahia, Emerson Ferretti, falou sobre a importância da competição estadual para os times da capital e interior e destacou a necessidade de valorizar o torneio como produto.

"O Campeonato Baiano eu conheço bem, foram oito anos, foram oito campeonatos disputados e é um produto nosso, um produto que precisa ser valorizado porque dá a oportunidade dos nossos clubes, principalmente do interior, aparecerem, fazerem o trabalho", diz Emerson.

O ex-goleiro da dupla Ba-Vi reforçou que será necessário unir forças para que o Campeonato Baiano seja valorizado, competição que poderá ser assistida no mundo inteiro. "O Campeonato Baiano precisa estar com a união de todas as forças. Para que seja um produto valorizado, assistido por muita gente, pelos baianos principalmente, e que possa trazer bons resultados para todos", completa.

Questionado sobre novos projetos para o Esporte Clube Bahia, Emerson afirmou que está começando um trabalho do zero. Para ele, o clube precisa pensar no futuro além das gestões. A ideia é construir modalidades diferentes de futebol.

"A gente está iniciando praticamente do zero. Nós temos nossas ideias, que foram apresentadas inclusive na campanha, e agora é materializar, mas a gente precisa iniciar do zero. E principalmente pensar em projetos que possam pensar além de três anos, que é o meu mandato, ou seis, se caso se estender, para que o Bahia possa ter modalidades outras e projetos que se perpetuem", conta.

O presidente revelou ao Portal A TARDE que já entrou em contato com a prefeitura para conversar sobre parcerias e que tem o mesmo propósito com o governo do estado.

"É necessário. A gente vai precisar ter parcerias com o poder público e aí entra a prefeitura e entra o governo do estado. Inclusive já conversamos com a prefeitura, o governo do estado estaremos conversando em breve e com outras instituições também. Então é necessário essa parceria. Como eu falei, é um início de trabalho, nós vamos começar muitos projetos e para isso é necessário estar alinhado com outras instituições públicas ou privadas", acrescenta.

Uma das estratégias da gestão de Emerson Ferretti no comando do Bahia é trabalhar também a parte social. "Está no nosso radar, nossa ideia, trabalhar o social, trabalhar a cultura também, colocar o Bahia em outras frentes, em outros locais que normalmente não estão", finaliza.