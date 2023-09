Ferroviária e Corinthians ficam no zero a zero na final do brasileirão

Ferroviária ficou só no empate em 0 X 0 contra o Corinthians no jogo de ida na Final do Campeonato Brasileiro feminino de 2023, partida que aconteceu em Araraquara, no interior de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 7. Agora o jogo decisivo será na Neo Química Arena, na grande São Paulo com promessa de recorde de público.

As "Brabas da Fiél", como são chamadas, jogam dentro de casa em busca do seu quinto título do brasileirão, mais do que qualquer outro no território nacional. Entretanto, para isso, terão que passar por cima das "Guerreiras Grená", que em duas oportunidades, nunca perderam uma final do campeonato.

O jogo:

O Corinthians esteve mais próximo de alterar o placar, na primeira chance com Vic Albuquerque, que finalizou um forte chute de fora da área, resultando em uma grande defesa da goleira Luciana. No segundo tempo, o time da capital até que balançou as redes, entretanto, foi marcado impedimento da jogadora Jheniffer no lance.

Contra o melhor ataque do Brasil, a equipe da Ferroviária se preocupou em não tomar gols e manter uma defesa postada. Dentre as estratégias, a técnica da equipe grená levou a melhor contra o Arthur Elias, comandante do Corinthians e da Seleção Brasileira.

Partida de Volta

Sem vantagens no placar, o jogo de volta será no domingo, 10, às 16h. Quem vencer leva o troféu do Brasileirão. Em caso de novo empate, o título sairá nas cobranças de pênaltis, mesmo critério que a equipe do Ferroviária conquistou o segundo título do Brasileirão, contra o próprio Corinthians, será que as Brabas buscam uma revanche?