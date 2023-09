Ferroviária recebe o Corinthians para a final do Brasileirão feminino

Acontece a partir desta quinta-feira, 7, a grande final do Campeonato Brasileiro feminino 2023 entre Ferroviária e Corinthians, às 16h20. O primeiro jogo será na casa do time grená, no interior de São Paulo, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Com uma campanha melhor durante o campeonato, o Corinthians conseguiu a vantagem de fazer o jogo final em casa, no dia 10 de setembro, domingo.

Na sua sétima final seguida, o Corinthians, para chegar até a decisão, precisou deixar pelo caminho grandes rivais, como o Santos na semifinal e o Cruzeiro nas quartas. As "Brabas da Fiel" são donas da melhor campanha da primeira fase do Brasileiro, com 37 pontos e buscam se isolar mais ainda como as maiores vencedoras do campeonato, elas já conquistaram o título em quatro oportunidades (2022, 2021, 2020, 2018), em uma das duas finais que perderam, em 2019, foi justamente para as atuais adversárias, quando perderam nos pênaltis. Será que vem uma revanche por aí?

A Ferroviária, para chegar até a final, derrotou o São Paulo nos pênaltis e anteriormente o Internacional, o time fez a terceira melhor campanha da primeira fase do Brasileiro com 34 pontos. A equipe de Araraquara busca o tricampeonato, já que alcançaram o título de melhor time feminino do Brasil em 2019 e em 2014, quando venceram o Avaí por 8x3 no agregado, desta forma, com duas finais e dois títulos, as Guerreiras Grená jamais perderam uma decisão.

Provável escalação da Ferroviária:

Luciana; Moniquinha, Luana, Day Silva e Barrinha; Raquel, Suzane e Sochor; Aline Gomes, Laryh e Eudimilla.

A técnica da equipe grená conta com o desfalque da lateral-direita Daiane, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Corinthians:

Lelê; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Mariza e Yasmin; Luana, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Tamires; Vic Albuquerque e Jheniffer.

O Arthur Elias, também técnico da Seleção Brasileira feminina, conta com o desfalque da Tarciane, a zageira está fora do primeiro confronto por causa de um terceiro cartão amarelo tomado no segundo jogo contra o Santos, na semifinal.

Arbitragem

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (FIFA) (SE)

Árbitra Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) (DF)

Árbitra Assistente 2: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA) (MG)

Quarta Árbitra: Adeli Mara Monteiro (SP)

Árbitro de Vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA) (SC)