Festival de Raquetes promove iniciação e popularização do tênis | A TARDE

O I Festival de Raquetes Salvador, movimenta a orla da Boca do Rio com aulas gratuitas de iniciação esportiva no tênis, além de mais atividades interativas para os praticantes da modalidade e para a comunidade local. No Complexo de Tênis da Boca do Rio (CTBR), a programação terá início às 8h deste sábado, 21, e segue até as 18h, assim como no domingo, 22.

Como parte do projeto Virada Esportiva Salvador, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), a ação tem como meta popularizar o tênis pelo país. Para isso, serão realizadas também palestras, mesas de conversa e a oportunidade dos interessados terem o primeiro contato com a raquete.

Os praticantes da modalidade terão atividades específicas, como mini torneios de confraternização, masculino, feminino e para projetos sociais, como o Iniciação Esportiva Salvador (IESSA), da Sempre, no próprio CTBR; clínicas de aperfeiçoamento técnico, tático e mental com alguns dos melhores tenistas e professores da Bahia; e o BR Games, um desafio de habilidades e de mini confrontos com a interação do público. Todas as atividades serão disponibilizadas mediante à doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

A programação terá ações sociais de saúde, ambientais, esportivas e solidárias. Além disso, serão realizadas palestras, oficinas e workshops em um espaço montado no CTBR, com os temas da fisioterapia esportiva, importância da saúde dos atletas, outubro rosa, preparação física para atletas e cuidados com a nutrição, em parceria com a Universidade Católica de Salvador (UCSAL), para as mães dos alunos de projetos sociais, que vão competir na abertura do festival na sexta-feira, 20, pela tarde.

O Festival de Raquetes é promovido pelo Clube dos Tenistas da Bahia (CTB), pela organização do Boca do Rio Open de Tênis (BR Open) e pelo BR Team, equipe dos jogadores do equipamento público no torneio estadual por equipes da Federação Bahiana de Tênis (FBT), que apoia a realização do evento. O diretor-geral do BR Open e diretor-técnico do CTB, Maurício Viana, celebra a realização das atividades.

“É uma proposta antiga nossa, que, com o apoio da Prefeitura de Salvador e toda comunidade da BR (Boca do Rio), vamos conseguir executar e, assim, popularizar a modalidade do tênis. Esse é o nosso maior interesse. Estamos muito felizes porque, aqui, teremos diversas atividades de confraternização e entretenimento para atrair a comunidade e os interessados, além de ações relevantes para a sociedade. Mas, tudo voltado e alinhado para conhecer, aprender e praticar o tênis”, explica Maurício.

Programação das atividades:

- Sexta-feira, 20:

14h – Torneio Social com crianças e adolescentes de Projetos Sociais;

14h – Oficina de Alimentação Saudável.

- Sábado, 21:

8h-17h – Torneio de Confraternização do Desafio do BR Team;

8h-12h – Palestras sobre saúde dos tenistas (fisioterapia, cuidados básicos e preparação física);

8h-18h – Iniciação Esportiva;

9h-12h – Oficina Saúde dos tenistas com Maurício Dourado;

9h- 17h – Clínicas e partidas de exibições;

10h-11h – Palestra sobre história do tênis na Bahia e no CTBR;

12h-14h – Mesa sobre o Tênis na Bahia;

14h BR Games – Desafio de tiebreaks.

- Domingo, 22

8h-17h – Torneio por Equipes Feminino – Raquetes Rosa;

8h-18h – Iniciação Esportiva;

8h-12h – Palestras sobre bebidas funcionais saudáveis, autocuidado na prevenção do câncer de mama e a importância das atividades físicas;

8h-13h – BR Games;

10h – Exibições;

9h-12h – Ação de Saúde com exame gratuitos de glicemia e pressão arterial;

12h-14h- Recepção autoridades.