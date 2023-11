Festival Pura Vida agita o fim de semana em Salvador | A TARDE

E teve início nesta sexta-feira, 17, na orla de Stella Maris, em Salvador, o Festival Pura Vida. O evento conta com disputas esportivas em modalidades variadas e e cultura.

Os fãs do esporte na praia vão acompanhar as competições de surfe, altinha e futevôlei. No campo musical, as apresentações ficam por conta de Pedro Pondé, Cacá Magalhães e Fragmentos de Samba.

Vale salientar que a programação musical de sexta e domingo será aberta ao público. No sábado, os ingressos para os shows já estão sendo vendidos mais informações no perfil oficial do evento no Instagram: @puravidafestival.

Programação musical:

Barraca do Lôro



Sexta (gratuito) - 17/11 - Corona Sunset

17:00 às 19:30 - Kioma

19:30 às 22:00 - Ian Fraguas





Sábado - 18/11

17:00 às 18:30 - Niti

18:30 às 20:00 - Cacá Magalhães

20:00 às 20:30 - Libre Ana

20:30 às 22:00 - Fragmentos de Samba

22:00 às 22:30 - Libre Ana

22:30 às 00:00 - Pedro Pondé





Domingo (gratuito) - 19/11 - Corona Sunset

14:00 às 16:30 - Pureza

16:30 às 19:00 - Secretinho