Festival terá programação gratuita e aula de boxe com Robson Conceição | A TARDE

Entre os dias 22 e 27 de abril, o Parque Shopping Bahia vai abrigar uma programação esportiva especial para crianças e para todas as famílias. O Festival Esportivo vai tomar conta do shopping, localizado em Lauro de Freitas, com uma agenda de eventos gratuitos e abertos ao público. A agenda de eventos ocorrerá na Praça de Eventos do shopping, no Piso L1.

O objetivo do Festival Esportivo é dar oportunidade para as crianças demonstrarem suas habilidades, espírito esportivo e se divertirem num ambiente acolhedor e seguro. A ação é fruto de uma parceria entre Parque Shopping Bahia, Judô Maicon França, Escola Gênesis, Escola Park e Arenas EVO.

Na segunda, 22, e na terça, 23, oficinas de judô e aulão de boxe para mulheres, idosos, pessoas com deficiência e crianças estão na programação. Na quarta-feira, 24, e na quinta-feira, 25, é a vez do jiu-jitsu dominar a Praça de Eventos, que terá também oficinas de judô. O destaque fica por conta do mega aulão de boxe com o campeão olímpico Robson Conceição, a partir das 18h30, no dia 24.

Na programação da sexta-feira, 26, estão oficinas de judô, taekwondo, além de apresentações de judô, ginástica rítmica, ballet e capoeira. A programação completa e detalhada em todos os dias do evento está disponível no site e nas redes sociais do shopping.

Cup Kids de Judô

Além da programação de oficinas de judô, o sábado, 27, é o dia da Cup Kids de Judô, que acontece das 13h30 às 17h30, com competições entre crianças menores de 5 anos até adolescentes de até 15 anos de idade. “O evento vai reunir crianças, pais e responsáveis num ambiente de competição saudável e com o objetivo de promover o esporte como instrumento de bem-estar e transformação de vidas”, afirma a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar.

Palestras

O Festival Esportivo também montou uma ampla programação para palestras com temáticas voltadas à saúde mental, desenvolvimento de habilidades infantis e a importância do esporte na educação. A programação completa das palestras, que acontecem todos os dias do evento, estão disponíveis no site [link no site do PSBA].