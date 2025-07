Festival Vamos Passear reúne 12.500 pessoas nas três primeiras etapas

Mais de 5 mil pessoas participaram do Festival Vamos Passear na orla de Piatã em Salvador - Foto: Festival Vamos Passear / Divulgação

O Festival Vamos Passear 2025 iniciou sua edição com grande participação popular nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. As três primeiras etapas do evento, que ocorreram em Salvador (BA), Recife (PE) e Belém (PA), reuniram ao todo 12.500 pessoas. A iniciativa é apresentada pela Brasilprev, uma empresa BB Seguros, com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

A abertura foi no dia 8 de junho, na Praça de Piatã, na capital baiana, com um público estimado em 5.500 participantes.

Em seguida, Recife recebeu o festival na Praia do Pina, no último dia 15 de junho, com a presença de 4.500 pessoas. A terceira parada foi em Belém, no Portal da Amazônia, no último domingo, 22, com público de 2.500 participantes.

O evento oferece uma programação variada e gratuita, incluindo Passeio de Bike (10 km), Caminhada (4 km) e Corrida Infantil (50 a 400 metros).

Além disso, os participantes têm acesso a atrações como quadras esportivas, pistas de skate, aulas de yoga, pilates e dança, além de espaço kids, serviços de saúde e área de alimentação com food trucks.

A estrutura é pensada para promover inclusão e sustentabilidade, com ações como resíduo zero, reaproveitamento de materiais, e acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

O Vamos Passear 2025 continua em outras cinco cidades até o final de agosto. As inscrições para São Paulo, Brasília e Rio já estão esgotadas. Ainda há vagas limitadas para o Passeio de Bike em Belo Horizonte e para as três modalidades em Porto Alegre.

Próximas etapas do Festival Vamos Passear:

29/06 – São Paulo (SP) – Parque Villa-Lobos

20/07 – Brasília (DF) – Parque da Cidade Sarah Kubitschek

27/07 – Porto Alegre (RS) – Parque Marinha do Brasil

10/08 – Belo Horizonte (MG) – Parque Municipal Juscelino Kubitschek

31/08 – Rio de Janeiro (RJ) – Aterro do Flamengo