Fifa e Conmebol rejeitam interventor na CBF | A TARDE

A FIFA e a CONMEBOL comunicaram à CBF na noite desta quinta-feira, 14, seu interesse em monitorar de perto os desdobramentos da situação da entidade. No dia 07 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu o presidente Ednaldo Rodrigues, nomeando um interventor para organizar uma nova eleição, decisão posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o "ge", em uma carta conjunta assinada por dirigentes das duas entidades, a FIFA e a CONMEBOL alertam a CBF de que nenhuma eleição deve ser convocada ou realizada até que uma delegação das entidades internacionais visite o Brasil em janeiro para avaliar a situação e discutir o assunto com as partes envolvidas.

A CBF agora se encontra em um dilema, pois não pode desrespeitar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que precisa acatar a determinação da FIFA.



A carta destaca que, de acordo com o artigo 64 do estatuto da CBF, no caso de ausência na presidência, o diretor mais antigo é a única pessoa autorizada a representar a CBF e assumir as responsabilidades de presidente interino. Além de Ednaldo Rodrigues, seus oito vice-presidentes eleitos em 2022 também foram destituídos.



O atual diretor mais antigo é Hélio Santos Menezes, que atualmente ocupa as diretorias jurídica e de governança da confederação. Todas as comunicações da CBF com a FIFA e a CONMEBOL devem ser assinadas por ele, sendo que a diretoria não foi destituída.

Em meio a esse cenário, nenhuma outra autoridade além da mencionada no artigo 64 será oficialmente reconhecida pela FIFA e pela CONMEBOL, conforme indicado na carta.