Filho de brasileiro é selecionado no Draft e jogará a NBA em 2024

Tristan da Silva foi draftado pelo Orlando Magic - Foto: Divulgação/ @NBABrasil

No Draft da NBA de 2024, o germano-brasileiro Tristan da Silva foi selecionado pelo Orlando Magic, da Confederência Leste, como a 18ª escolha do evento, que é a porta de entrada para a NBA, principal competição de basquete do mundo. Da Universidade do Colorado, o ala de 23 anos tem 2, 4m de altura e chega como um dos mais altos da competição.

Apesar de ter um nome diferente para o território nacional, o sobrenome "da Silva" entrega as suas raízes com o Brasil, tendo em vista que o pai é brasileiro e ex-lutador de boxe. Por outro lado, o atleta é nascido na Alemanha, assim como a sua mãe.

O, agora jogador da NBA, permaneceu no país de origem até 2020, quando encerrou o ensino médio e seguiu para os Estados Unidos, onde iniciou a sua carreira profissional. Até o draft, Tristan chegou com médias de 16 pontos, 5,1 rebotes e 2,4 assistências.

Escolhido na primeira rodada, o jogador se juntará a Paolo Banchero, primeiro escolha de 2022, e Markelle Fultz, primeiro escolha de 2017. Além deles, o Magic poderá contar com Klay Thompson, tetracampeão pelo Golden State Warriors, que poderá não renovar o contrato e embarcar para Orlando.