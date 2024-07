Filho do goleiro Bruno é dispensado do Athletico por mau comportamento

Atualmente, o jovem goleiro vive com a avó materna Sônia em Curitiba - Foto: Reprodução | Instagram

Filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio — assassinada a mando do então jogador do Flamengo, em 2010, Bruninho foi dispensado da categoria de base do Athletico-PR. O motivo teria sido questões comportamentais durante a passagem do jovem de 14 anos no Furacão.

A informação foi divulgada pelo site UmDois Esportes. Os problemas do jovem, entretanto, teriam acontecido na escola e também nas aulas de inglês no CT do Caju. Bruninho estava no clube desde 2022 e havia assinado contrato de formação em fevereiro, válido até 2027.

O clube paranaense até tentou solucionar o caso internamente, mas optou por dispensar o jovem. O estafe do arqueiro não quis comentar sobre assunto.



Além de Bruninho, outros atletas das categorias inferiores também foram dispensados recentemente. Na semana passada, o Furacão surpreendeu a todos ao anunciar o encerramento das categorias sub-9, sub-10 e sub-11.

Atualmente, o jovem goleiro vive com a avó materna Sônia em Curitiba. Apesar do nome, ele não quer ser relacionado de forma nenhuma com o pai, que foi condenado em 2013 a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samúdio, mãe de Bruninho.



O goleiro foi considerado o mandante do crime, enquanto Eliza desapareceu em 2010, sendo que o corpo dela nunca foi encontrado. Em 2017, a Justiça decidiu reduzir a pena em 18 meses. Já em 2019, após completar oito anos e dez meses na cadeira, o goleiro conseguiu progressão para o regime semiaberto. Em janeiro de 2023, entrou em liberdade condicional.