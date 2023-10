Filho do zagueiro brasileiro Naldo morre após acidente de trânsito | A TARDE

O garoto Davi, de apenas 3 anos, morreu nesta segunda-feira, 16, em decorrência de um acidente de trânsito. Ele chegou a ser socorrido e estava internado desde 7 de setembro, dia da batida, mas não resistiu e faleceu. Davi era filho do zagueiro brasileiro Naldo, que atua no Antalyaspor, da Turquia.

Segundo informações da imprensa turca, o acidente aconteceu em Antália e envolveu dois carros e uma bicicleta. Davi foi levado para a UTI da unidade de saúde, submetido a uma cirurgia e lutou pela vida no hospital durante mais de um mês.



"Não o esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e à sua família, especialmente aos seus torcedores, familiares e comunidade", destacou o Antalyaspor, nas redes sociais.



Durante a carreira, Naldo teve breves passagens por Ponte Preta (2010), Cruzeiro (2011) e Grêmio (2012) antes de ir para a Europa. Ele atuou no Bologna, Udinese e Espanyol, entre outros times do continente, antes de ir para o futebol turco.



Davi era o filho do relacionamento de Naldo Pereira com Juliana Tilatti. Dezenas de torcedores usaram as redes sociais para prestar solidariedade à família. O atleta ainda não se manifestou sobre a perda.