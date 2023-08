Filipinas surpreende anfitriãs e vence na estreia da segunda rodada

A seleção de Filipinas venceu as anfitriãs da competição, Nova Zelândia, na madrugada desta terça-feira, 25, pelo placar mínimo, no Sky Stadium, na cidade de Wellington, na Nova Zelândia. O resultado deu a primeira vitória da seleção do sudeste Asiático na história de Copas do Mundo graças ao gol de cabeça marcado por Sarina Bolden.

O jogo

Depois de estrearem com uma vitória histórica na competição, a seleção neozelandesa entrou em campo para confirmar a classificação inédita para o mata-mata ainda contra Filipinas em um estádio com mais de 32 mil pessoas.

Favoritas ao confronto, a Nova Zelândia iniciou a partida com força total e apostando nas suas peças ofensivas como Hanna Wilkinson e Betsy Hasset, que tiveram diversas oportunidades de abrir o placar, mas se sucesso. A eficiência esteve do outro lado e foi através da cabeça de Sarina Bolden, aos 24 minutos do primeiro tempo, que o placar foi aberto e a seleção de Filipinas marcou seu primeiro gol na história das Copas.

Na volta do intervalo, a Nova Zelândia, diante da sua torcida, tentou fazer bonito e iniciou com ofensividade. Aos 13 minutos, Wilkinson pulou mais do que as defensoras e teve a oportunidade de igualar o placar, mas cabeceou para fora. Nos minutos seguintes, a postura neozelandesa permaneceu e a camisa 16, Jacqui Hand, ficou no quase, ao acertar a trave.

O gol teimou em não sair em meio a pressão neozelandesa. Aos 23, a seleção da casa até que conseguiu mandar a bola para a rede, mas após chamada do árbitro de vídeo, foi anulado por irregularidade de um impedimento milimétrico, levando a torcida presente no Sky Stadium a loucura.

Com o gol anulado, o ritmo da equipe neozelandesa foi diminuindo aos poucos, até que não restasse mais fôlego algum, consagrando a goleira Filipina McDaniel o destaque da partida, após uma atuação apoteótica garantindo a primeira vitória da sua seleção.

Filipinas conquista primeira vitória em Copas do Mundo | Foto: JAM STA ROSA | AFP

Terceira rodada

O próximo jogo para que as anfitriãs do torneio possam garantir a classificação inédita no torneio será no dia 30 de julho, domingo, às 4h (horário de Brasília), contra a Suíça, líder do Grupo A.

Já a seleção de Filipinas, após sair derrotada diante da Suíça e vencer as neozelandesas, busca a melhor campanha da sua histórica com a classificação para o mata-mata e enfrentará a Noruega para isso. A partida ocorrerá no domingo, também às 4h.

* Sob a supervisão de Daniel Genonadio