Fim de semana será marcado por decisões no futebol baiano; confira

Se o assunto é futebol baiano, pode ter certeza que esse fim de semana está cheio de jogos imperdíveis para os amantes do esporte regional. Seja feminino ou masculino, os dias 16 e 17 de setembro reservam muitas emoções para os torcedores.

Logo no sábado, serão conhecidos os finalistas do Campeonato baiano de futebol feminino 2023. Bahia x Lusaca e Vitória x Astro disputam as duas vagas para subir no primeiro lugar do futebol baiano feminino.

Em Pituaçu, o Tricolor entrará em campo contra o Lusaca, de Dias d'Ávila, às 10h da manhã, com larga vantagem após o notável triunfo no jogo de ida da semifinal por 4 a 0. Com o resultado, as Mulheres de aço possuem a vantagem de perder por até três gols de diferença.

Já a Lusaca, para sonhar com a final, precisa vencer por quatro gols de diferença para levar aos pênaltis ou a partir de cinco gols para se classificar direto. Caso consiga o feito, passa a esperar o vencedor da segunda semifinal.

Enquanto isso, no CT Manoel Barradas, também às 10h do sábado, os leoas da Barra recebem o Astro, de Feira de Santana, precisando vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para conseguir a vaga de forma direta, ou somente um gol para levar a partida aos pênaltis. O time feirense, que venceu a partida de ida por 2 a 1, jogará por um empate.

Para encerrar o fim de semana cheio de futebol baiano, no domingo, 17, será dia de conhecer as seleções classificadas para a 3ª fase do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2023. A rodada de volta da 2ª fase será realizada às 15h.

São 32 vagas em disputa. Além das 20 vencedoras dos confrontos decisivos, as 12 perdedoras com as melhores campanhas no somatório da 1ª e 2ª fases avançarão para a fase seguinte.