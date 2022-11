Fim do mistério, Vojvoda renova com o Fortaleza para 2023

Depois de muita especulação sobre o seu futuro, Corinthians, Vasco, Santos e Atlético-MG interessados em seu trabalho, o técnico Juan Pablo Vojvoda acertou a ampliação de seu contrato com o Fortaleza e vai permanecer na equipe na temporada 2023.

Vojvoda chegou em 2021 ao time cearense e desde então conquistou o bi-campeonato cearense, uma Copa do Nordeste, Semifinal da Copa do Brasil e duas classificações seguidas para a Taça Libertadores da América.

A permanência do técnico argentino foi motivada pela ligação com o torcedor e atrelada a classificação do Leão do Pici para disputar a segunda Taça Libertadores de forma consecutiva, voltando a fazer história por ter tirado o time da zona de rebaixamento na primeira fase do brasileiro e levou a equipe para a classificação da competição na América do Sul.