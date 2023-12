Finais da Copa Loreta Valadares acontecem neste domingo, 10; veja | A TARDE

No próximo domingo, dia 10, o estádio de Pituaçu, em Salvador, será palco das emocionantes finais da Copa Loreta Valadares de futebol feminino. O evento promete grandes momentos, com o embate entre Vitória e CFFB pela categoria sub-17 às 13h, seguido pela final adulta entre As Misturadas e Revelação às 15h30. Esta competição, que teve início em 22 de outubro, contou com a participação de 24 equipes de Salvador e Região Metropolitana. O Governo da Bahia fez um investimento de R$ 443 mil.

Os portões serão abertos a partir das 12h do domingo, oferecendo entrada gratuita para todos os interessados. Além das finais, a programação inclui um momento especial de reconhecimento às Pioneiras do futebol, marcado para acontecer às 14h30, antes da disputa da final da categoria adulta.

A Copa Loreta Valadares, organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), foi marcada por uma diversidade de equipes, desde as estreantes até aquelas com longa trajetória e organização no futebol feminino. Os jogos da categoria sub-17 foram realizados no Centro de Treinamento do Estádio Manoel Barradas (CT Barradão), enquanto os da categoria adulta aconteceram aos finais de semana, de outubro a dezembro, no estádio de Pituaçu.