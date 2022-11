Final da Libertadores 2023 pode ser no Brasil

A Conmebol pretende escolher com calma o estádio que vai sediar a final da Copa Libertadores de 2023. A Colômbia era grande favorita em receber a decisão, mas em uma reunião da cúpula a avaliação é de que em 2023 a competição será muito importante e terá mais visibilidade com novos patrocínios e direito de transmissão.

Pesa muito nessa avaliação a facilidade de acesso de torcedores, clubes e parceiros até o local do confronto, o que enfraquece a candidatura colombiana e fortalece o Brasil, com estádio favorito sendo o Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, de acordo com o jornalista Marcel Rizzo.

A cidade de São Paulo seria o local ideal para uma final por questão de logística. Mesmo que a final não seja feita por times brasileiros, seria mais fácil clubes de fora do Brasil chegarem até a capital paulista. A Argentina também está na briga para sediar a decisão, mas como já sediou a final da Sul-Americana fica difícil entrar nessa disputa.

Em 2020, a Conmebol tinha decidido já a sede das três próximas decisões, 2021, 2022 e 2023, mas a chegada da pandemia da Covid-19, atrapalhando os planos e obrigou a entidade a fazer ajustes.

No início, Brasil tinha o Beira Rio, em Porto Alegre, a Neo Quimíca Arena também em São Paulo e o próprio Morumbi como candidatos a sediar uma das edições da final, só que em 2021 o estádio do Corinthians saiu da disputa por conta de algumas exigências da Conmebol.

O Beira Rio é visto com bons olhos pela Conmebol por conta dos times uruguaios e argentinos se forem para a respectiva final, mas a cidade é menos interessante do que São Paulo por conta do deslocamento de outros países. Para alguns patrocinadores, São Paulo tem uma força econômica mais atraente do que o Beira Rio.

Com a dificuldade dos brasileiros de chegarem até Guayaquil, no Equador, sem voos diretos os patrocinadores se incomodaram muito no primeiro momento já que existia preocupação de estádio vazio, preocupada com isso a Conmebol então baixou os preços dos ingressos para os próprios equatorianos assistirem a final entre Flamengo e Athletico Paranaense onde o Rubro-Negro carioca se saiu como vencedor da competição vencendo o jogo por 1 a 0 gol de Gabigol.