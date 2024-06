Final em desnível: Real e Borussia disputam decisão da Champions | A TARDE

A maior competição de clubes do mundo chega ao seu capítulo final hoje. Com promessa de grande confronto, Real Madrid e Borrussia Dortmund se enfrentam às 16h (horário da Bahia), no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Se as equipes chegaram tão longe, em primeiro momento é possível imaginar que tudo está em aberto, afinal de contas, grandes clubes ficaram pelo caminho nas semifinais, como o Manchester City, atual campeão, eliminado pelos espanhóis, e o bilionário PSG, que perdeu partidas de ida de volta contra os alemães.

No entanto, os números revelam predominância dos Merengues, os maiores vencedores da história da Liga do Campeões, que buscarão hoje a sua 15ª ‘orelhuda’. Já os Aurinegros somente uma vez chegaram ao topo da Europa, quando na temporada 1996/97 ficaram com o troféu ao superar a Juventus, da Itália.

Desequilibrado

Além de maior vencedor, é o Madrid também quem mais vezes foi à finais na história do torneio (em 17 oportunidades). A última vez que o clube hoje comandado por Carlo Ancelotti perdeu uma decisão de Champions foi há 43 anos, em 1981 – na ocasião, superado pelo Liverpool por 1 a 0. Sem dúvida, o aproveitamento do Real em finais impressiona: em 82,3% das vezes acaba gritando ‘é campeão!’.

Bem menos acostumado com decisões dessa competição está o Dortmund, que jogou a final em duas oportunidades. Além do troféu já citado, o time amarelo e preto bateu na trave na edição de 2012/13. Na época, foi uma derrota para lá de dolorida, já que foi contra um de seus maiores rivais, o Bayern de Munique, time que domina o futebol alemão.

Já se passaram 11 anos dessa decisão, que também ocorreu em Wembley. Uma curiosidade é que naquela temporada da Champions, nas semi, o Real Madrid enfrentou o Borussia e levou a pior (placar agregado de 4 a 3).

Muito embora no histórico geral dentro da competição o embate de hoje mostre hegemonia por parte dos espanhóis, a lógica do ‘11 contra 11’ segue firme, sobretudo em uma decisão de jogo único.

Semelhanças

Dois jogadores alemães vão encerrar sua história com a camisa do clube que defendem nesse jogo emblemático, cada um de um lado.

O maestro Tony Kroos já anunciou que essa será sua última partida como atleta do Real Madrid. O jogador deve pendurar as chuteiras quando acabar a participação da Alemanha na Euro deste ano.

E Marco Reus promete fazer sua ‘última dança’ pelo Borussia Dortmund hoje. Mesmo com poucos títulos (duas copas nacionais e três Supercopas alemãs), o meia é adorado no Signal Iduna Park e já há 12 anos joga pelo clube.

