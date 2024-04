Finalista de torneio, arqueira baiana arrecada dinheiro para viagem | A TARDE

Finalista do World Ranking Event (WRE), na categoria Barebow, que acontece simultaneamente ao Campeonato Sul-Americano de Tiro Com Arco, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, a arqueira baiana Renata Barros tenta arrecadar dinheiro para viajar para o local do próximo torneio, que é o Pan-Americano da modalidade, programado para a segunda semana de abril, em Medellín, na Colômbia.



Renata Barros enfrenta a argentina Patrícia Ramos na final do WRE, neste domingo, 31. Sua ida a Maricá foi viabilizada com ajuda de custo de passagens aéreas pela Secretaria Municipal de Salvador de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE) e pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Já para a disputa do Pan-Americano de Tiro com Arco, na Colômbia, onde representará a Seleção Brasileira da modalidade, as secretarias municipal e estadual também ajudaram com os custos das passagens, mas Renata Barros precisa arrecadar dinheiro para as demais despesas, como hospedagem, alimentação e transporte dentro de Medellín. Dessa forma, a arqueira disponibilizou seu pix para pedir doações, que é [email protected].