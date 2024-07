Flamengo afasta Gabigol para partida contra o Cruzeiro; saiba motivo

Gabriel Barbosa é afastado do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Sem acordo para renovar o contrato com o Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa está fora do jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, 30, às 18h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A informação foi antecipada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

O afastamento do jogador ocorre após as declarações do seu empresário, Júnior Pedroso, ao Sportv, sobre a proposta de renovação do clube e afirmando que já está trabalhando para a saída do camisa 99 da equipe rubro-negra, que poderá acontecer ainda na janela de inverno, entre julho e setembro.

"O Clube só aceita rescindir o atacante imediatamente mediante uma compensação, seja ela financeira ou envolvendo atletas. O compromisso do atacante com os rubro-negros vai até dezembro e nos próximos dias ele já poderá assinar pré-contrato com outra agremiação valendo a partir de janeiro de 2025", escreveu Mauro Cezar Pereira, na rede social X.

Ao que tudo indica, a decisão não é definitiva. Ou seja, a utilização do atacante ainda será avaliada pelo treinador Tite conforme as necessidades do clube nos próximos jogos. Na temporada, Gabigol entrou em campo 16 vezes, sendo duas delas como titular. No período, colaborou com três gols, contra Vasco, Volta Redonda e Sampaio Correia.