Flamengo: Agressão sofrida por Pedro pode derrubar Sampaoli do cargo

A agressão cometida pelo preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandez, contra o centroavante Pedro, na noite deste sábado, 29, em Belo Horizonte, traz risco de demissão do treinador Jorge Sampaoli, segundo informações do Globo Esporte.



Com o clima pesado na equipe, o Flamengo espera o posicionamento de Sampaoli sobre a demissão de Pablo Fernandez, que foi trazido pelo treinador argentino e é seu companheiro de longa data.

O soco desferido por Pablo Fernandez contra Pedro aconteceu no vestiário do estádio Independência, após a vitória de virada do Flamengo por 2 a 1 diante do Atlético Mineiro. O jogador disse não ter entendido o motivo da agressão e prestou queixa contra Pablo na polícia.

Toda a equipe do Flamengo, jogadores e comissão técnica, fizeram a viagem de volta juntos, com exceção de Pedro e Pablo Fernandez, que continuaram em Belo Horizonte.