Flamengo anuncia contratação do uruguaio De La Cruz | A TARDE

O Flamengo oficializou a sua primeira contratação para a temporada 2024. O Uruguaio Nicolas De La Cruz chega ao rubro-negro carioca como o status de principal reforço do clube. O meia estabeleceu vínculo com o Fla válido até dezembro de 2028.

O anuncio ocorreu nas redes sociais, através de uma ação em parceria com um dos patrocinadores do clube. Após uma série de posts, o mistério foi revelado aos torcedores.

Após um ano de tentativas, o Flamengo conseguiu convencer o River Plate, da Argentina, a liberar o jogador. O clube carioca pagou a bagatela de R$ 79 milhões para o clube argentino.

Natural de Montevidéu, Nicolás De La Cruz tem 26 anos e se profissionalizou pelo Liverpool-URU. De lá, passou sete temporadas no River Plate e fez sucesso no clube de Buenos Aires, onde conquistou dois Campeonatos Argentinos, duas Copas da Argentina, uma Supercopa, além de uma Libertadores e uma Copa Sul-Americana.

De la Cruz é aguardado na representação do elenco rubro-negro no Ninho do Urubu, no Rio, no dia 8 de janeiro.

— Flamengo (@Flamengo) December 24, 2023