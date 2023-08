Flamengo demite agressor do atacante Pedro

O Flamengo demitiu, neste domingo, 30, o preparador físico, Pablo Fernández após episódio de agressão contra o atacante Pedro, dentro do vestiário, após o jogo contra o Atlético-MG, no estádio Independência, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, 29.

Sendo assim, o profissional, que acertou um soco no rosto do atacante, não faz mais parte da comissão técnica do Flamengo. O argentino foi comunicado da decisão no começo da noite deste domingo.

A diretoria rubro-negra deve ter uma reunião com Jorge Sampaoli para definir o futuro do treinador e de Marcos Fernández, filho do ex-preparador, que também faz parte da comissão.

Até agora, o Flamengo não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. A tendência é que o clube só se manifeste após bater os martelos.

Fernández chegou a se pronunciar ao pedir desculpa pelo episódio. Veja:

Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação."