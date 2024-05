Flamengo e Palmeiras ficam no 0 a 0 pela Série A do Brasileiro | A TARDE

Em uma das partidas mais esperadas da 3ª rodada da Série do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras empataram sem gols, na tarde deste domingo, 21, no Allianz Parque, em São Paulo.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Tite chegou aos mesmos sete pontos do líder da competição, o Bragantino, que superou o Corinthians por 1 a 0 no último sábado (20).



Já o Verdão ocupa a 11ª posição com quatro pontos.