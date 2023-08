Flamengo e São Paulo fazem a final da Copa do Brasil de 2023

O Flamengo derrotou o Grêmio por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 16, no estádio do Maracanã, para se classificar para a final da Copa do Brasil, onde medirá forças com o São Paulo, que superou o Corinthians na outra semifinal da competição.

Jogando para um público de mais de 65 mil pessoas, o Rubro-Negro não fez uma grande apresentação, mas mostrou frieza para aproveitar a oportunidade que teve para sair com a vitória e confirmar a presença na grande decisão.

Com o 1 a 0 a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli soube administrar a vantagem para sair com a vitória e a vaga na final.

Já no Morumbi, também com ótimo público, o São Paulo conquistou a vaga na final da Copa do Brasil após vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians. Este resultado reverteu a vantagem obtida pelo Timão na ida das semifinais, quando triunfou por 2 a 1 em Itaquera.

Agora São Paulo e Flamengo fazem a grande decisão da competição em partidas nos dias 17 e 24 de setembro. Enquanto o Rubro-Negro busca seu quinto título, o Tricolor Paulista tenta levantar o troféu da Copa do Brasil pela primeira vez na história.