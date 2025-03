Flamengo empata com Fluminense e fatura bi do Carioca

Flamengo fatura bi estadual - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

O Flamengo é bicampeão consecutivo do Campeonato Carioca. O time comandado por Filipe Luís empatou sem gols com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, no jogo de volta da final.

Na ida, o Flamengo havia vencido por 2 a 1, o que deu vantagem ao time. A equipe ainda perdeu oportunidades de gol na primeira etapa, o que se repetiu no segundo tempo.

Esse é o 39º estadual do Flamengo, maior campeão da competição. Vice, o Fluminense vem em seguida, com 33 troféus.