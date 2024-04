Flamengo empata por 1 a 1 com Millonarios em estreia na Libertadores | A TARDE

O Flamengo fez a sua estreia na Libertadores, nesta terça-feira, 2, diante do Millonarios no estádio El Capín, em Bogotá, na Colômbia. O rubro-negro carioca empatou por 1 a 1 com o time colombiano.

O atacante Pedro abriu o placar para o time carioca aos 18 minutos do segundo tempo, de pênalti, após uma falta clara de Larry Vázquez sobre o uruguaio Giorgian de Arrascaeta.



Mas o Millonarios superou a expulsão de Vázquez e empatou com um gol de Daniel Ruiz que levou ao delírio a torcida no Estádio El Campín aos 34 minutos da etapa fina.l.

O Flamengo é o favorito a terminar em primeiro lugar no Grupo E, que tem além do Millonarios, o Bolívar e o Palestino. O time chileno e o boliviano vão se enfrentar na quinta-feira em Santiago.