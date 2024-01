Flamengo já gastou R$ 1 bilhão em seu elenco desde 2019 | A TARDE

Na era Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, o clube já investiu mais de R$ 1 bilhão em seu elenco desde 2019. A contratação do meio-campista De La Cruz, o último atleta anunciado pelo Rubro-Negro e que com o custo de R$ 80 milhões, fez com que o time superasse a marca em reforços nas últimas cinco temporadas.

Em 2022, um levantamento realizado pelo ge dava conta de que o clube carioca já havia investido quase R$ 800 milhões na montagem do elenco, incluindo aquisição de jogadores, luvas, renovações, comissões e investimentos na categoria de base (cerca de R$ 140 milhões).

Além do uruguaio De La Cruz, o clube investiu R$ 299,7 milhões com as chegadas de Ayrton Lucas, Gerson, Allan e Luiz Araújo, entre o fim de 2022 e em 2023. Vale ressaltar que o Flamengo ainda tem negociações em andamento com o zagueiro Léo Ortiz e o lateral Viña. Até então, caso sejam concretizadas nos moldes até aqui veiculados, as duas chegadas devem custar em torno de R$ 66,8 milhões.

Em resumo, são R$ 895,4 milhões investidos na equipe desde 2019, somados aos R$ 140 milhões de investimentos nas categorias de base, o Flamengo chegou a R$ 1,035 bilhão nas últimas cinco temporadas. Este valor não conta com rescisões contratuais de técnicos.