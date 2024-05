Flamengo joga bem, vence Corinthians e lidera Brasileirão | A TARDE

Não foi dessa vez que a Gaviões da Fiel assistiu o seu time brilhar em campo! O Corinthians jogou na tarde deste sábado, 11, contra o Flamengo e foi derrotado por 2 a 0, no confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com mais uma derrota, o campeão dos campeões permanece com os seus cinco pontos conquistados até o momento e fica na 14º colocação na tabela do Brasileirão. O revés do Corinthians contra o rubro-negro carioca aproxima o time, comandado por António Oliveira, da zona de rebaixamento. Caso tivesse goleado o Flamengo, o alvinegro emplacaria oito pontos.

Já o rubro-negro carioca vive os seus dias de glória e voltou a triunfar após dois jogos. Os flamenguistas viram a rede balançar em dois momentos, com gols do atacante Pedro, aos 20 minutos do 1º tempo, e não parou por aí. Em seguida, a bola foi alçada ao gol novamente aos 63 minutos, do 2º tempo, após o passe do camisa 19, o jovem Lorran.

Com a vitória em cima do adversário, a equipe, sob batuta de Tite, lidera esta rodada do Brasileirão, com 11 pontos.

O jogo



O duelo iniciou com o Corinthians pressionando a saída de bola do Mengão. Aos poucos, Flamngo foi criando oportunidades contra o adversário. A primeira foi em jogada ensaiada de escanteio, De La Cruz cruzou na área e Léo Pereira cabeceou rente à trave.

Aos 16’, Cebolinha recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu forte. Carlos Miguel fez mais uma boa defesa. No entanto, o Flamengo conseguiu abrir o placar aos 19’ com o artilheiro Pedro. Lorran tocou para o camisa 9, que driblou o marcador e fez o primeiro gol no Maracanã.



Nos minutos finais, o Flamengo voltou a pressionar o Fiel. Na ocasião, o jovem Lorran acabou perdendo a posse de bola e a chance de fazer o gol.

O Rubro-Negro voltou para o segundo tempo com Gabi no lugar de Pedro. Em desvantagem, o Corinthians precisou sair mais para o jogo, deixando o confronto mais aberto.

Aos 10’, a equipe rubro-negra conseguiu a roubada de bola e saiu no contra-ataque com Lorran, que carregou até próximo à área e rolou para De La Cruz chegar batendo, mas o goleiro fez a defesa.

Até que aos 17’, o Mengão ampliou com Lorran! A zaga adversária saiu jogando errado e Gerson recuperou a posse da bola. Ele rolou na medida para o camisa 19 completar para as redes: 2 a 0.



Publicações relacionadas