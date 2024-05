Torcida do Flamengo protesta durante jogo: "Diretoria amadora" | A TARDE

Vindo com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, a torcida do Flamengo protestou nas arquibancadas do Maracanã pelo momento ruim que vive a equipe rubro-negra. Na ocasião, faixas contra a diretoria e os jogadores foram estendidas, além de pedidos de respeito ao clube.

Antes do duelo contra o Corinthians, pela 6ª rodada do Brasileirão, os atletas foram recebidos com vaias e xingamentos. O Presidente da equipe, Rodolfo Landim, foi o principal alvo, notando-se uma faixa de "diretoria amadora. Time omisso" durante o pedido de um minuto de silêncio para as vítimas do Rio Grande do Sul.

Torcedores do Flamengo protestam em meio a má fase | Foto: André Durão

Nesta sexta-feira, 10, um grupo de torcedores se juntou no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube, pedindo a saída do treinador Tite, do presidente e do vice Marcos Braz. Na ocasião, alguns jogadores passaram pelo local e também ouviram as críticas.

O protesto, por sua vez, pareceu ter surtido efeito, tendo em vista que a equipe rubro-negra venceu o Timão por 2x0. Os gols foram marcados por Pedro e Lorran, deixando o Flamengo com 11 pontos na competição.

